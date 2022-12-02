Москва, 2 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Объем золота, который производился в России ранее, сократится на фоне того, что Центробанк РФ не закупает драгоценный металл. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Pixabay.com Слитки золота

«К сожалению, в этом году Центральный банк не закует золото, которое закупал всегда от всей нашей золотодобывающей промышленности. В связи с этим вместо 350 тонн, которые мы производили в предыдущие годы, в этом году будет в два раза меньше. Разоряются артели, уходят вообще из этой сферы нашей сферы золотодобытчики. На каком основании это делает Центральный банк мне совершенно непонятно», — сказал парламентарий в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Жуков отметил, что в период военных действий во все времена золото было самым надежным активом.

«А сегодня Центральный банк считает, что это неликвид, поэтому его не покупает. На мой взгляд, это абсолютно неправильная политика», — добавил он.

Первый вице-спикер Госдумы согласился с позицией Минфина РФ о том, что надо замещать в российских резервах валюту иностранную недружественных стран на золото.

«А то, что делается для розничного сектора — это капля в море. Там в 20 раз увеличилось, но сколько тонн это? 10, наверное… А производилось 350 в прошлом году у нас. Вот это результат политики Центрального банка», — подчеркнул Жуков.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в период, когда золото закупалось, закупки шли «с таким дисконтом, что золотодобывающие компании просто были на грани банкротства».

Зампред Центробанка Алексей Гузнов ответил, что в структуре золотовалютных резервов в настоящее время накоплен достаточный объем золота как в абсолютном выражении, пятое место среди всех стран, так и по отношению к ВВП.

«Банк России продолжает покупать слитки у кредитных организаций. Другое дело, что действительно, так как мы видим в данном случае свою роль в этом процессе как гарантирующую роль, мы делаем это не ниже рынка и не с большим дисконтом. Мы на нижней границе мировой цены рынка это делаем. С нашей точки зрения, то, что действительно требует обсуждения и дальнейшего развития, это вопрос, связанный с тем, чтобы запустить механизм, который бы позволял рынку золота формироваться», — пояснил он.