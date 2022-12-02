Москва, 2 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. На площадке общества «Знания» 30 ноября прошёл Всероссийский открытый урок о «Пушкинской карте». В обсуждении приняли участие актёры театра и кино Виктор Хориняк и Ксения Теплова, заместитель директора по научно-просветительской работе Государственного исторического музея Екатерина Клюкова, директор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко и режиссёр, руководитель «Нового Манежа» Дмитрий Бикбаев. Встречу модерировал ведущий телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Роман Плюсов. Десятки тысяч зрителей наблюдали за трансляцией в группе VK общества «Знание» и в группе «Национальные проекты России», отдельные школьники и студенты получили уникальную возможность присутствовать на встрече оффлайн.

Василий Иванов ИА REGNUM Презентация Пушкинской карты

Приглашенные гости не только рассказали о возможностях «Пушкинской карты», но и поделились своими личными предпочтениями и впечатлениями спустя год со старта Программы. Главный герой трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк отметил, что театр — это место, где можно не только хорошо провести время, но и научиться осмысливать увиденное на сцене:

«Театр — это не совсем место упрощения. Театр — место, где нужно усложнять, где нужно думать. Это уникальная возможность встречаться, видеть друг друга, проводить время вместе».

Кроме того, артист рекомендовал фильмы, которые можно посмотреть в кино с Пушкинской картой — «Сердце Пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами» и другие, — а также отметил, что почти все спектакли МХТ им. Чехова, где он играет, можно посмотреть по Пушкинской карте в любой день.

Актриса МХТ им. Чехова и звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова рассказала, что в её студенческие годы «Пушкинской карты» не было и зачастую попасть на спектакли можно было только имея студенческий билет театрального вуза:

«На многие спектакли невозможно было попасть, а у нас были волшебные студенческие билеты и мы проходили. Но иногда мест не было, поэтому мы сидели прямо на полу. Но всё равно были счастливы! А сейчас, конечно, совсем другие условия». Актриса также поделилась, что многие её друзья особенно любят мультфильмы, а сама она с нетерпением ждёт премьеру фильма «Чебурашка», который выйдет в начале следующего года. А в МХТ им. Чехова можно посмотреть спектакли «Маугли» и одну их любимых постановок актрисы — «Серёжа».

Свои рекомендации юным зрителям дал и директор «Нового Манежа» Дмитрий Бикбаев. Он отметил, что знакомство с искусством лучше начинать с классики, а со временем, когда появится «насмотренность», погружаться в мир современного искусства, благо такая возможность есть:

«Большой театр, Малый театр, Мариинский театр, Александринский театр — все наши ведущие академические театры подключены к Пушкинской карте». Дмитрий также напомнил, что деньги, выделенные на 2022 год, сгорят 31 декабря, поэтому времени потратить их остаётся довольно мало.

Отдельной темой дискуссии стали музеи. Молодая аудитория, по словам заместителя директора по научно-просветительской работе Государственного исторического музея Екатерины Клюковой, с удовольствием посещает Исторический музей. Однако с запуском Программы стало появляться больше уникальных событий под запросы юных гостей. Например, в одной из самых популярных экскурсий — «Легенды и легенды Исторического музея» — появилась возможность сделать селфи в необычных местах, а школьники, мечтающие стать журналистами, теперь могут пообщаться с «людьми профессии» в стенах музея в рамках профориентационных дней.

Подстраиваются под нужды аудитории и в музее «Новый Иерусалим». Здесь стараются сформировать программу на выходные, которая включает в себя не только выставки, но и концерты и спектакли. Ожидаемыми новинками с публикой поделилась директор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко:

«Сейчас мы готовимся к открытию выставки «Под знаком Рубенса», где покажем редчайшую работу Питера Пауля Рубенса. Мы также проводим серию программ «Слушая живопись», где с виртуозами Москвы рассказываем о наших выставках, стараемся подойти к синтезу искусств, ведь живопись, музыка — это очень близко».

Запись Всероссийского урока о Пушкинской карте можно посмотреть в группе VK «Национальные проекты России», общества «Знание», а также на официальном сайте общества «Знание»: https://znanierussia.ru/

Фото доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ueaIe5QZ6u1Exw

Как сообщало ИА REGNUM, «Пушкинская карта» — это всероссийская программа популяризации культуры. По карте можно посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры. С 2022 года на балансе карты находятся тысяч рублей, две из которых можно потратить на просмотр фильмов.

С мая 2022 года программа охватывает все российские картины, в том числе, созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры РФ. Чтобы получить «пушкинскую карту», нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться в нём с помощью учётной записи на портале «Госуслуг» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Пластиковый вариант выдают в любом филиале «Почта Банка», достаточно оставить заявку в отделении и выбрать дизайн из пяти предложенных. Афиша актуальных событий размещена на портале Культура. рф и в приложении «Госуслуги Культура».

Читайте также: Нацпроект помог: как «Пушкинская карта» делает искусство доступнее