Москва, 15 июля, 2014, 23:15 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что главный тренер сборной России Фабио Капелло не до конца разобрался в своих игроках. По его мнению, итальянский специалист мог бы "зажечь" команду на чемпионате мира, но не сделал этого. Напомним, что россияне не смогли выйти из группы, уступив путевку в плей-офф сборной Алжира.

"Дело даже не в вопросах к Капелло, не хочу уподобляться всем критикам, много уже всего высказано. Но чего-то он недопонял, чего-то неподзажег, - сказал Мутко в эфире "России 2". - Футбольная сборная напомнила мне нашу хоккейную. Не играют Малкин с Овечкиным - и все тут! И причем тут язык, на котором говорит Капелло? Язык один - футбола! Хиддинк выигрывал - тогда что, не такой язык был? Эти ребята могут и должны играть лучше".