Кишинёв, 2 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Шор» 2 декабря организовала протестный митинг в Кишинёве возле здания министерства юстиции. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

partidulsor.md Протестная акция партии «Шор» в Кишиневе

Участники акции выступают за отставку правительства и президента страны Майи Санду. Они также потребовали, чтобы с поста ушёл глава минюста республики Сергей Литвиненко, который пытается добиться запрета «Шор» через конституционный суд.

Сообщается, что акция проходит под лозунгом «Литвиненко, помни, тюрьма — твой дом!» Активисты принесли плакаты, на которых глава минюста изображён в тюремной камере.

«Требуем, чтобы Литвиненко ушел в отставку. Нам нужна честная юстиция, которая не обращается к «телефонному праву». Мы видим, что сейчас судьбы людей и компаний решаются по звонку, по перепискам в мессенджерах», — сказал на митинге один их организаторов акции, мэр города Оргеев Павел Вережану.

По его мнению, в Молдавии есть честные прокуроры и судьи, но их якобы «шантажируют» представители руководства страны.

Напомним, в ноябре, после сообщений о взломах телеграм-аккаунтов Санду и ряда высших чиновников в сеть попали переписки, которые якобы вели члены правительства. Скандал затронул и Литвиненко. В опубликованных данных от его лица ведётся обсуждение, как вести уголовные дела против оппозиционеров, а также способы, как добиться победы в конкурсах на должности «нужных» людей.