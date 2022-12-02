Донецк, 2 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 2 декабря сообщил о перехвате 13 снарядов РСЗО в районах сел ДНР и ЛНР.

Mil.ru Игорь Конашенков

По информации Конашенкова, 13 реактивных снарядов систем реактивного залпового огня «Ураган» и «Ольха» были перехвачены в воздухе в районах населенных пунктов Сватово, Егоровка (ЛНР) и Новоандреевка (ДНР).

Сообщается, что всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 БПЛА, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танк и других бронемашин, а также 908 машин РСЗО, 3648 единиц артиллерии.

Как передает ИА REGNUM, ранее Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ поразили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области.