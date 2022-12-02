Вильнюс, 2 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил о планах построить для дислоцированного в республике американского батальона жилой квартал, передает радио LRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Существует план на строительство на центральном полигоне в Пабраде жилого квартала для батальона армии США», — заявил Вальдемарас Рупшис.

Генерал-лейтенант отметил, что американские союзники условиями службы довольны. В Литве созданы благоприятные условия для боевой подготовки и совместных учений.

Напомним, в Литве дислоцирован ротационный батальон американской армии в составе около 500 солдат и офицеров.