Вильнюс, 2 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Американские военные силы в Литве меняют характер своего присутствия: сейчас в республике всё больше готовых к началу боевых действий подразделений, заявил 2 декабря командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис в эфире LRT.

The U.S. Army Военные США

Он пояснил, что до недавнего времени в республике американские военные занимались «ознакомлением с обстановкой, проведением совместных учений». Но всё меняется: теперь в Литве «дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий».

По словам главы литовской армии, НАТО скорректировало свои расчёты, ориентируясь на рост «военных угроз» и прогнозируя действия «вероятного противника».

Вальдемарас Рупшис «Средства сдерживания демонстрировали, что американское присутствие тактически может видоизмениться, что сейчас и сделано».

Напомним, в Литве постоянно присутствует батальон из 500 солдат и офицеров США.