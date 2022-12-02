Брюссель, 2 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Нельзя допустить, чтобы энергоемкие компании в странах Евросоюза начали переводить производство в США и Китай из-за подорожавшего в Европе газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью, опубликованном 2 декабря изданием Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы должны реагировать на это очень быстро, не ввязываясь в гонку субсидий… Субсидии, которые Вашингтон предоставляет отечественной промышленности с гарантиями на следующие десять лет, опасно искажают конкуренцию», — сказал Бретон.

По его мнению, принятый в США закон о противодействии инфляции может привести к торговому конфликту с Евросоюзом, но Брюссель не будет вводить штрафы и надеется, что по этому вопросу Вашингтон пойдёт на компромисс.

Напомним, закон о борьбе с инфляцией в США предусматривает снижение налогов, а также льготы в сфере энергетики. Это должно стимулировать население покупать товары американского производства. В Брюсселе такую политику Вашингтона назвали «нечестной».