Москва, 2 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Установить на уровне федерального закона возможность отказывать в предоставлении недвижимости посольствам предложил замглавы МИД России Евгений Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Было бы весьма полезно проанализировать дополнительно целесообразность внесения поправки в федеральный закон от 2018 года о противодействии на недружественные действия США и иных государств, предусматривающие требования об отказе в представительстве иностранного государства недвижимого имущества в тех случаях, когда это необходимо для защиты интересов безопасности Российской Федерации», — сказал Иванов в Совфеде в ходе совещания.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства считает, что нельзя оставлять безнаказанными случаи противоправных действий против наших дипломатов.

«Чему могла бы способствовать имплементация отдельных положений Конвенции о предотвращении наказаний и преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе в Уголовный кодекс РФ», — добавил замминистра.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил вести в законодательстве РФ возможность изъятия у посольств недружественных государств занимаемых ими зданий.

В ноябре 2021 года в МИД России заявили, что у России в США было конфисковано в общей сложности шесть объектов. В декабре 2016 года администрация президента Барака Обамы в рамках санкций против Москвы закрыла две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде и выслала несколько десятков российских дипломатов. При следующем президенте США Дональде Трампе были закрыты консульства России в Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, а также торговые представительства России.

В Польше изъят в пользу госказны объект российской дипломатической недвижимости. Передать его мэрии Варшавы утром 11 апреля потребовали судебные исполнители, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

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