Москва, 2 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ поразили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов киевских нацистов в Запорожской области. Об этом 2 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также российские истребители сбили МиГ-29 боевиков ВСУ в районе Украинки в Донецкой Народной Республике, а также украинский Су-25 около Никольского в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ успешно отразили все попытки атак киевских боевиков на южнодонецком направлении.