Москва, 2 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Система государственных гарантий нуждается в реформировании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

ИА REGNUM Рубль

В ходе ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти парламентарий заявил, что Россия сейчас как никогда нуждается в проектах развития, но не все такие проекты быстро окупаются.

«Из-за этого туда не идут частные деньги на рыночных принципах, инвестиции из бюджета очевидно на всех не хватит, поэтому обычно для таких проектов используются госгарантии. Однако у нас с определенного времени этот инструмент перестал выполнять свою функцию, так как гарантия перестала быть безотзывной и появились чрезмерные, регрессные требования. Из-за этого Центральный банк не считает эти гарантии как обеспечивание в своем регулировании. В итоге банки не могут снизить ставку и в итоге кредиты не выдаются», — сказал Журавлёв.

По его словам, из-за этого в стране стоят десятки проектов на сотни миллиардов рублей, в том числе, такие важные как модернизация общественного транспорта, проекты ЖКХ и экологическая модернизация алюминиевых заводов.

«Очевидно, что у нас почти нет этого инструмента. Ну в итоге часто инициаторы проектов идут в правительство, получают бюджетную докапитализацию живыми причем деньгами, но вместо того чтобы привлекать частные деньги с использованием механизма госгарантий. Мы разработали законопроект, который делает госгарантии безотзывными и безусловными, и государство будет само решать, выдавать гарантию или нет и если выдавать, то в каком объеме в зависимости от своих возможностей и своих приоритетов», — добавил вице-спикер Совфеда.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что «само слово гарантия говорит само за себя».

«Ну, если правительство дает гарантию, а потом ее не исполняет или отзывает, то ее даже гарантией нельзя называть. Поэтому в нынешних условиях для привлечения инвесторов, для того чтобы они себя уверенно чувствовали на российском рынке, надо усилить и написать действительно безотзывную гарантию. Ну а как иначе?», — подчеркнула она.

Замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев ответил, что ведомство поддерживает законопроект.

«По мнению министерства, институт безотзывной гарантии вернет себе утраченную популярность у участников финрынка и будет способствовать значимому росту кредитования. По нашим оценкам, речь может идти о допприросте кредитных портфелей на несколько сотен млрд рублей в год», — пояснил он.