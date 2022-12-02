Москва, 2 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ успешно отразили все попытки атак киевских боевиков на южнодонецком направлении. Об этом 2 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На южнодонецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено до 60 киевских боевиков, а также один танк, три бронетранспортёра и два пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был полностью освобождён от бандеровских формирований.