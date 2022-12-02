Гамбург, Германия, 2 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа должна «перестать быть наивной» в отношении Китая и с осторожностью привлекать китайские компании, сообщает медиагруппа Funke.

Photo YourSpace Порт Гамбурга

«Китай останется как важным торговым партнером, так и соперником. Мы больше не можем быть наивными, имея дело с Китаем. Экономическая зависимость может быть использована в качестве оружия», — заявил еврокомиссар.

Тьерри Бретон отметил, что для Китая большое значение имеет единый европейский рынок. Если ЕС откажет китайским компаниям в доступе, это станет катастрофой для Китая.

«Пока доля участия остается ниже 25%, что является целью портового терминала в Гамбурге, я по-прежнему считаю это оправданным», — заявил Тьерри Бретон.

Выше данного порога финансовые инвестиции Китая превращаются в стратегические инвестиции, поэтому в отношениях с Китаем еврокомиссар призвал к «балансу сил».

Напомним, в конце октября канцлер Германии Олаф Шольц одобрил приобретение китайской госкомпанией Cosco доли в 24,9% в порту Гамбурга.

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