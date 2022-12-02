Москва, 2 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Российскими подразделениями сорвана атака ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. Уничтожены большое число живой силы противника и бронетехника. Об этом в сводке на 2 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«На купянском направлении сорвана новая украинская атака, уничтожено более 50 военных и два танка», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется также, что в отражении атаки противника участвовали армейская авиация и артиллерия. Уничтожены группы неонацистов, попытавшиеся атаковать из населенного пункта Котляровка Харьковской области.

В течение суток было ликвидировано более 50 военнослужащих ВСУ, а также два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».