Медведев призвал Кубу помогать друг другу для справедливого миропорядка
Москва, 2 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Сегодняшний мир не упрощается, а становится всё более непростым. Об этом в ходе встречи с главой Национальной ассамблеи народной власти Кубы, главой Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Kremlin.ru
Дмитрий Медведев
«Мир не становится проще. Он становится всё сложнее», — сказал Медведев.
По его словам, общей целью России и Кубы является оказание взаимопомощи, чтобы существующий миропорядок являлся более справедливым.
Медведев подчеркнул, что и Россия, и Куба знают, что это такое.
Он также рассказал, что вся история кубинского государства тесно связана с борьбой за независимость.