Москва, 2 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Сегодняшний мир не упрощается, а становится всё более непростым. Об этом в ходе встречи с главой Национальной ассамблеи народной власти Кубы, главой Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Мир не становится проще. Он становится всё сложнее», — сказал Медведев.

По его словам, общей целью России и Кубы является оказание взаимопомощи, чтобы существующий миропорядок являлся более справедливым.

Медведев подчеркнул, что и Россия, и Куба знают, что это такое.

Он также рассказал, что вся история кубинского государства тесно связана с борьбой за независимость.