Москва, 2 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации за последние сутки уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в ДНР. Об этом 2 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Удар по боевикам

«[Поражён] пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Также российские военные поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 184 районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября, согласно данным Минобороны России, ВС РФ нанесли поражение десяти пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией и ракетными войсками.