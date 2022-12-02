Гаага, Нидерланды, 2 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Россия представила доказательства того, что американские военные помогают Киеву проводить на Украине химические провокации, заявил 2 декабря российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин в эфире «России 24».

Ruspekh.ru Александр Шульгин

Доказательства российская сторона обнародовала на сессии стран — участниц ОЗХО. Участвуют в подготовке этих преступлений с применением химоружия контрактники из американского штата Невада.

Российский представитель отметил, что доказательства американскую сторону не убеждают: представители США «от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны».