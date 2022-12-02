Москва, 2 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобождён от бандеровских формирований, при этом Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили свыше 60 боевиков ВСУ. Об этом 2 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 60 киевских боевиков, а также три танка и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Чечня отправила ещё пять бронеавтомобилей в зону СВО. Они будут поставлены чеченскому подразделению «Юг-Ахмат» Минобороны РФ для выполнения задач в ходе спецоперации.