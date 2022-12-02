Берлин, 2 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что надеется на возвращение к мирному порядку в Европе с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые действовали в последние десятилетия и которые служили основой мира и безопасности в Европе», — цитирует Шольца издание The Times.

Также политический деятель добавил, что стороны конфликта могут вернуться к мирном порядку, который работал раньше, если Россия тоже проявит готовность к нему вернуться.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил о возможности переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине.