Пекин, 2 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США грабят Сирию и постоянно нарушают международное право в угоду собственным интересам. Об этом представитель Китая заявил 2 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чжао Лицзянь в ходе брифинга привёл данные официальной статистики Сирии, согласно которой в период с 2011 года по первую половину 2022 года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб стране на сотни миллиардов долларов.

«Размещение войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и зерна незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно», — заявил представитель МИД Китая, добавив, что так называемые правила США — не что иное, как оправдание и прикрытие для обслуживания собственных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал европейские страны задуматься, почему процветание Европы зависит от интересов США.