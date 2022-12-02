Грозный, 2 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Чечня отправила еще пять бронеавтомобилей в зону СВО. Они будут поставлены чеченскому подразделению «Юг-Ахмат» Минобороны РФ для выполнения задач в ходе спецоперации. Об этом сообщил 2 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Бойцам из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции передано пять бронемобилей повышенной проходимости, оборудованных по последнему слову техники. Теперь сотрудники батальона «Юг-Ахмат» МО РФ под руководством дорогого брата Мусы Борзиева смогут еще качественнее проводить свою работу по выявлению и нейтрализации украинских бандформирований», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, техника, отправленная в зону СВО, является современной и надёжной. Кроме того, он рассказал, что для уничтожения вражеской бронетехники чеченский бойцы «применяют одно из самых грозных средств — ПТУР» (противотанковая управляемая ракета). Кадыров назвал его очень эффективным средством против танков и другой техники.