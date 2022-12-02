Москва готова поддержать переговоры Асада с Эрдоганом — Песков
Москва заинтересована во встрече Асада с Эрдоганом, но конкретики по этому вопросу нет — Песков
Москва, 2 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Москва заинтересована в урегулировании ситуации в Сирии, поэтому готова поддержать переговоры президента этой страны Башара Асада с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Официальный представитель Кремля также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил о поддержке Москвой внешних и внутренних контактов Дамаска, которые способствовали бы стабилизации ситуации.
Песков отметил, что возможность встречи лидеров Сирии и Турции есть, но пока каких-либо конкретных шагов по этому вопросу не было.
«И, конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать», — сказал пресс-секретарь.
Напомним, в середине ноября Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть предложение России выступить посредником в переговорах Турции и Сирии. При этом турецкая армия 29 ноября обстреляла около 20 населённых пунктов на сирийской территории, объясняя это борьбой с «террористами».