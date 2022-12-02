Москва, 2 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российская сторона готова предоставить площадку для переговоров президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, но не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску. Об этом 2 декабря заявил спецпредставитель президента Росси по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Дипломат в беседе с РИА Новости подчеркнул, что «всё зависит от желания сторон». По его словам, если у российских партнёров в Анкаре и в Дамаске будет такая заинтересованность, Москва, конечно, «откликнется положительно».

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При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пока в том направлении работа не ведётся.

«Мы всегда выражаем готовность и говорим, что это было бы правильно, но пока конкретной работы на политическом уровне не ведётся. Пока нет таких планов», ― уточнил Богданов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумнист Hürriyet Абулькадир Сельви заявил, что встреча лидеров Турции и Сирии может состояться в России при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в середине ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть предложение России выступить посредником в переговорах Анкары и Дамаска.