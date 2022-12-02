Москва, 2 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российская культура является частью культуры мировой, как бы кому-то ни хотелось её отменить. Об этом 2 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя то, что чемпионате мира по футболу в Катаре, где нет сборной России, звучат русские песни.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как напомнил представитель Кремля, сборная России из-за спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине не участвует в чемпионате мира по футболу.

«Но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор на международном уровне проведёт 2 декабря президент России Владимир Путин.