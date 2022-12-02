Москва, 2 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») считает, что парламентариям нужно серьезно подойти к работе по подготовке новой редакции Налогового кодекса РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Kremlin.ru Александр Жуков

Жуков напомнил, что ранее была создана группа по подготовке новой редакции Налогового кодекса.

«Работа очень сложная, но необходимая, потому что пользоваться сейчас очень трудно Налоговым кодексом. Все мы знаем, что он из себя представляет, также как и Бюджетный кодекс тоже… Наверное, сейчас очень много других важных задач и первостепенных, но мне кажется, что к этой работе надо все-таки подойти серьезно», — сказал первый вице-спикер Госдумы в ходе ежегодного совещания в Совфеде со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По его словам, все-таки нужно работу в этом году «хотя бы начать серьезно».