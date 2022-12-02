Москва, 2 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с президентом США Джо Байденом по Украине. При этом глава государства всегда в первую очередь думает об обеспечении интересов России. Но все предыдущие инициативы Путина о переговорах с НАТО, ОБСЕ и США еще до начала спецоперации на Украине не получили развития. Об этом заявил 2 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Взаимности инициатива не получила», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, накануне, 1 декабря, президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, «если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне».

При этом Байден назвал обязательным условием встречи с Путиным его предварительные консультации с НАТО.