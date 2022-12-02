Донецк, 2 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Число погибших человек в результате обстрела Киевского района Донецка возросло до двух. Об этом 2 декабря сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Gov.ua ВСУ

«В результате обстрела ВФУ Киевского района Донецка число погибших возросло до двух человек», — говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, при обстреле Киевского района также был поврежден городской автобус.

Как передает ИА REGNUM, обстрел Донецка 2 декабря был зафиксирован в 11:20 мск. Всего было выпущено восемь ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».