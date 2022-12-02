Москва, 2 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Телефонный разговор на международном уровне проведёт 2 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 2 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Надеюсь, в скором времени дадим сообщение на этот счёт», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что ранее глава Российского государства уже провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков не стал комментировать предварительное согласование Европейским союзом потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.