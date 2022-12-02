Москва, 2 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Совфеде настаивают на ускоренном внесении в Госдуму пакета законопроектов об обороте табачной и никотинсодержащей продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

«Мы предлагаем процедуру контроля за поставкой сырья, производства и продажи товара вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалокогольрегулирования», — сказал глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.

Он также обратил внимание на то, что Минфин внес в правительство пакет из четырех законопроектов по регулированию табачной отрасли.

«Мы просим ускорить подготовку официальных отзывов», — сказал Артамонов в ходе совещания со статс-секретарями — заместителями министров.

Потери от теневого рынка такой продукции составляют около 90 млрд рублей в год, привел данные сенатор.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов выразил надежду на то, что пакет законопроектов будет внесен в Госдуму в 2022 году и оперативно принят в 2022 году.