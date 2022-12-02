Москва, 2 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Газпром будет оспаривать иск немецкого импортёра газа Uniper и новые судебные иски, если они будут поступать. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, компания Uniper подала в международный арбитражный суд на Газпром из-за невыполнения обязательств по поставкам газа в Германию. Истец оценил убытки в размере $11,6 млрд, заявляя, что пришлось переплачивать за топливо, покупая его у других поставщиков.