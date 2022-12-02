Москва, 2 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. На 2 декабря у президента России Владимира Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ

По его словам, мероприятие пройдёт после беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», ― уточнил официальный представитель Кремля, пообещав сообщить основную тему встречи.

Песков добавил, что также сегодня возможен ещё один телефонный разговор.

«Мы, надеюсь, в скором времени дадим сообщение на этот счёт», ― сказал представитель Кремля.

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Напомним, предыдущее совещание с постоянными членами Совета безопасности российский лидер провёл 25 ноября. На встрече, в частности, обсуждались результатах работы российских делегаций на G20 и на АТЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах. Участники переговоров договорились продолжать контакты.