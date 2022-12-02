Луганск, 2 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В результате обстрелов боевиков киевского террористического режима в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) остановлена работа насосной станции и прекращена подача воды в ряд населённых пунктов. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба правительства ЛНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

«В результате обстрела остановлена работа насосной станции Алчевского управления в Славяносербском районе. Повреждена система энергоснабжения скважин», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за этого прекращена подача воды в города Зоринск, Алмазная, Кировск и Первомайск, и добавляется, что 2 декабря подача воды будет осуществляться в аварийном режиме, в результате чего подача на города Алчевск, Перевальск, Артемовск, Брянку и Стаханов сокращена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли семь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая столицу региона — Донецк.