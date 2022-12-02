Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Пьяный мужчина угнал автомобиль такси в центре Петербурга и, скрываясь от погони, пошел на таран полицейских автомобилей. Ему удалось прорваться, но уже при следующем столкновении с обычным автомобилем угонщик погиб на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Камера видеонаблюдения ДТП. Пьяный угонщик такси в Петербурге протаранил несколько машин и погиб. 05.13.59 02.12.2022

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчина сел в автомобиль такси KIA К5 в ночь на 2 декабря на Московском проспекте. Прибыв на улицу Марата, пассажир отказался выходить из машины, а когда водитель вышел из иномарки, чтобы высадить пассажира, сел за руль и скрылся в сторону Владимирского проспекта. Водитель обратился в полицию, и вскоре автомобиль был обнаружен на Обводном канале.

Заметив преследование, угонщик прибавил скорости и попытался скрыться. У железнодорожного моста на набережной Обводного канала полицейские перекрыли проезжую часть.

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«Однако водитель, протаранив служебный автомобиль, на большой скорости продолжил движение и на углу набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе совершил столкновение с другим автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия автоугонщик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель второй иномарки не пострадал», — рассказали в полиции.

Там ведут проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.