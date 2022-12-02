Москва, 2 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про летучих мышей в холодильниках, уральскую квартиру по цене самолета, капельницы для пальм и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Правительство.янао.рф Северный олень

Центральный федеральный округ

В Москве немало центров реабилитации. Один из них предназначен специально для рукокрылых, то есть для летучих мышей. Сейчас в центре находится ровно двести животных, передает «Москва с огоньком». Некоторых подобрали на улице, других в подъезде, третьих нашли в московских квартирах. Попавших в центр мышей откармливают, лечат и отправляют в спячку — в холодильники — до весны.

Необычное атмосферное явление заметили жители Липецка. На небе висел огромный аккуратный круг. Его видели и из других городов — из Задонска, Лебедяни, Ельца. Метеорологи решили, что это следы какого-то летательного аппарата. «Липтаун» пишет, что такие следы особенно хорошо образуются именно в морозную и ясную погоду.

Северо-Западный федеральный округ

«Арктический обозреватель» обратил внимание на объявление, которое появилось в Ловозере — селе в Мурманской области. Здесь потерялся домашний питомец, но не кошка или собака, а олень, даже два. «Если кто-нибудь увидит белого оленя с теленком на озере Ловозеро, сообщите, пожалуйста», — просит автор объявления.

Учитель из Мурманска придумал и запатентовал особую ручку для первоклассников. Сделана она в форме рогатки. «Полярный дозор» сообщает, что идею ручки учитель почерпнул в лесу, заметив сучок в форме рогатки. Его изобретение формирует у ребенка правильный захват ручки. Автор и его сторонники надеются, что ручка покорит не только отечественный, но и международный рынок.

Приволжский федеральный округ

В Альметьевске случилась история, достойная ремейка «Бригады». Мужчина убил соперника своей дамы, повез топить тело, попал в аварию и… вызвал ГИБДД. Mash Iptash передает подробности. Преступником оказался 53-летний мужчина, который приехал к знакомой, увидел у нее в гостях 32-летнего соперника и вызвал его «на дуэль», где убил кирпичом. Когда преступник вез тело, чтобы утопить, его машина несколько раз вылетала в кювет и, наконец, перевернулась. Мужчина набрал номер ГИБДД, которые приехали, нашли тело, а вскоре и виновника аварии. Теперь его участь решит суд.

Непривычное преступление произошло и в другом поволжском регионе, в Ульяновской области. Студент заметил на улице заведенный КамАЗ, сел за руль и уехал. Когда водитель грузовика через пару минут вернулся из магазина, машина была уже далеко. Впрочем, не сильно. «Ульяновский патриот» пишет, что студент доехал до соседнего села, где его и нашли правоохранительные органы, причем пьяным.

Близость Нового года скоро почувствуют жители Пензы, где уже открылись елочные базары. Не вполне обычные. «Сурский край» рассказывает, что в этом году для торговцев «зеленым товаром» администрация города разработала занятные рекомендации. Например, им советуют пригласить на точки продаж Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика, а кроме того, украсить одежду самих продавцов «элементами праздничной новогодней тематики». В соседних городах таких привлекательных рекомендаций нет.

Южный федеральный округ

Пока страна понемногу начинает готовиться к Новому году, в Сочи пальмам ставят капельницы. По словам «Кубани 24», капельницы нужны, чтобы восстановить деревья после летней атаки вредителя — пальмовой бурильщицы. Пострадавшие деревья обрабатывают специальными препаратами и через капельницы подпитывают витаминами.

«Сталингумрак» рассказал, что в Волгограде таксист едва не лишился работы из-за недопитой бутылки пива, которую оставила в машине пассажирка. Дама потребовала вернуть ей забытое пиво или выплатить компенсацию. Таксист отказался, после чего сервис его заблокировал. Однако ненадолго: вскоре водителю доступ вернули.

Северо-Кавказский федеральный округ

Про самый странный ложный вызов полиции в истории Ингушетии пишет Mash Gor. Мужчина поспорил по телефону со своим знакомым, начались угрозы, через некоторое время к мужчине приехали трое ребят «от оппонента» и избили арматурой. Мужчина позвонил в полицию. Когда прибыли правоохранители, он вдруг передумал жаловаться и сказал, что упал с крыши. На мужчину составили протокол.

Уральский федеральный округ

Челябинец установил рекорд России по сроку работы на одном месте. На заводе «Электромашина» 93-летний пенсионер проработал 70 лет. И это не предел! «Челябинск, который смог» узнал, что мужчина не собирается выходить на пенсию.

Уральский медведь попробовал помешать проводке интернета в рабочий поселок Ладный близ Ноябрьска. Зверя интересовало, как оптическую линию тянут через лес. Специалисты не испугались и закончили все работы в срок, пишет «Округ белых ночей».

«Бажовский сказ» иронизирует над приложением «Яндекс. Метро». Оно обещает, что разработает программу, которая поможет жителям Екатеринбурга садиться в правильный вагон и выходить через нужный выход. Дело в том, что в метро Екатеринбурга и без того сложно заблудиться. Ветка одна, пользуются ею жители двух районов, которые, понятно, знают ее наизусть.

«Страновед» обнаружил поразительно дорогую квартиру в Нижневартовске. За «двушку» в 46 квадратных метров просят 3,75 миллиарда рублей. Получается, один квадратный метр стоит 81,5 миллиона. «Или продавец в объявлении ошибся с нулями, или в этой квартире нефтепровод», — удивляется автор канала.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске выпал снег, и в администрации решили, что самое время косить траву. Потратят на это увлекательное занятие три миллиона рублей. Скашивать растительность планируют вплоть до 31 декабря. «А летом они будут чистить снег, интересно?» — интересуется «Красноярск №1».

Дальневосточный федеральный округ

В Бодайбо случилась жуткая история. Мальчик пошел в поликлинику за справкой. С крыши медицинского учреждения ему за шиворот упала крыса. Животное отчаянно пыталось вылезти, исцарапала ребенку спину, укусила за палец. Все кончилось благополучно. Мальчику сделали прививку, обработали царапины, крыса сбежала по своим делам. «Отправляясь в поликлинику, на всякий случай берите с собой кота», — советует жителям «Байкал без фильтров».

«Приангарские думы» удивились строительству нового дорогого отеля в Иркутске. По мнению канала, лучше бы на эти деньги поставили в особо посещаемых местах на Байкале биотуалеты и душевые: это был бы настоящий подарок для туристов, который в итоге принес бы в регион дополнительные доходы.

В Якутию пришли морозы. Некоторые жители региона стали ездить по дорогам в машинах, укутанных в своеобразные накидки-пуховики. Их в простонародье почему-то прозвали «Наташами», пишет «PRyanaya Якутия». Выглядит необычно, зато для машины полезно.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 9 декабря.