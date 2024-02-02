Уагадугу, 2 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил о неудачной попытке государственного переворота на минувшей неделе, сообщает портал LeFaso.

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«Я знаю, кто стоит за попыткой госпереворота, знаю, что она была проплачена. Ситуация находится под контролем», — заявил глава государства.

По данным издания, вероятно, 27 ноября была предпринята неудавшаяся попытка государственного переворота, в частности, речь шла о покушении на президента.

Напомним, 30 сентября 2022 года группа военных во главе с действующим главой государства совершила госпереворот, сместив Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Ибрагим Траоре принял присягу 21 октября.