Раздел о российской спецоперации войдёт в отечественные учебники истории
Раздел о российской спецоперации войдёт в отечественные учебники истории, заявил Кравцов
Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Проведение российской спецоперации по защите территорий ДНР и ЛНР войдёт в отечественные учебники истории. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
«Да, обязательно в учебниках это будет», — сказал Кравцов.
Он отметил, что в ряде новых школьных программ по данному предмету соответствующие разделы уже присутствуют.
Министр также подчеркнул, что программы, в которых присутствует раздел об СВО, уже утверждены и находятся на рассмотрении у представителей Министерства юстиции РФ.
Спецоперация России по защите жителей ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года.