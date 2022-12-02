Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Проведение российской спецоперации по защите территорий ДНР и ЛНР войдёт в отечественные учебники истории. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Да, обязательно в учебниках это будет», — сказал Кравцов.

Он отметил, что в ряде новых школьных программ по данному предмету соответствующие разделы уже присутствуют.

Министр также подчеркнул, что программы, в которых присутствует раздел об СВО, уже утверждены и находятся на рассмотрении у представителей Министерства юстиции РФ.

Спецоперация России по защите жителей ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года.