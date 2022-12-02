Донецк, 2 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. При обстреле Киевского района Донецка из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» со стороны ВСУ был поврежден городской автобус. Об этом 2 декабря в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Алексей Кулемзин. (сс) Andrew Butko

«Киевский район вновь подвергся удару укрофашистов. <…> По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Также поврежден автобус маршрута №17, имеются разрушения», — говорится в сообщении.

Также мэр города Донецка добавил, что информация о других разрушениях, полученных в результате обстрела, уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики ВСУ выпустили 8 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» по направлению Киевского района Донецка.