Песков: Байден назвал переговоры возможными «после ухода Путина с Украины»
Песков заявил, что Байден согласен говорить с Путиным после вывода с Украины российских войск
Москва, 2 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден считает переговоры с Москвой возможными лишь после вывода с Украины российских войск. Об этом сообщил 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Фактически что сказал президент Байден. Он сказал, что переговоры возможны только после того, как [президент России Владимир] Путин уйдёт с Украины. Вот что он сказал».
По словам Пескова, Кремль на это не пойдёт, специальная военная операция продолжается. Но при этом Путин «был, есть и остаётся открытым для контактов и переговоров».
«Потому что, конечно, наиболее предпочтительный путь, предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами».
Напомним, ранее Байден на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном выразил готовность вести переговоры с Путиным о завершении боевых действий на Украине.