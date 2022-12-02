Москва, 2 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден считает переговоры с Москвой возможными лишь после вывода с Украины российских войск. Об этом сообщил 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Дмитрий Песков «Фактически что сказал президент Байден. Он сказал, что переговоры возможны только после того, как [президент России Владимир] Путин уйдёт с Украины. Вот что он сказал».

По словам Пескова, Кремль на это не пойдёт, специальная военная операция продолжается. Но при этом Путин «был, есть и остаётся открытым для контактов и переговоров».

Дмитрий Песков «Потому что, конечно, наиболее предпочтительный путь, предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами».

Напомним, ранее Байден на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном выразил готовность вести переговоры с Путиным о завершении боевых действий на Украине.