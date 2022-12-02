Москва, 2 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Предварительное согласование Европейским союзом потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель не стал комментировать 2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы не будем это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков призвал дождаться официального заявления Евросоюза по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны Евросоюза смогли договориться о согласовании лимита цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.