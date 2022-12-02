Пекин, 2 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил Соединенные Штаты Америки в создании хаоса по всему миру. Об этом дипломат заявил в ходе брифинга 2 декабря.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«Соответствующие заявления США выдают черное за белое, полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков», — сказал представитель МИД КНР.

Также Чжао Лицзянь добавил, что, по его мнению, Вашингтон является «зачинщиком и мастером политики принуждения».

Как передает ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о возможности диалога между Россией и Украиной.