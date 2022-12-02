Мелитополь, 2 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Киевские боевики наращивают группировку войск в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом 2 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Он также заявил о попытках военных ВСУ «вылазками небольших штурмовых групп» прощупать линию обороны и позиции союзных войск.

Читайте также: Рогов: ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Запорожской области

«Но наша армия готова к любым провокациям противника. Фортификационные сооружения возводятся полным ходом», ― отметил в беседе с РИА Новости Рогов.

Кроме того, добавил председатель движения, киевская сторона перебросила на запорожскую линию фронта множество артиллерии с управляемыми снарядами.

Ранее по теме: ВС РФ уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября российскими военными была сорвана попытка вооружённых формирований киевского террористического режима провести прорыв в районе города Орехова в Запорожской области. В ходе ударов артиллерии было уничтожено порядка 100 киевских нацистов и десять единиц бронетехники ВСУ.