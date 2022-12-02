Минск, 2 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора утром 2 декабря договорились встретиться в текущем месяце. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий. Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия — импортозамещение, реализация союзных программ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также уделили внимание предстоящему саммиту ЕАЭС, который должен пройти в Киргизии. Также главы государств договорились о проведении в Москве конгресса молодых учёных России и Белоруссии.

Напомним, в Москве с 1 по 3 декабря проходит съезд молодых учёных России. Путин посетил его 2 декабря.