Берлин, 2 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ранее подлежавших утилизации, направят Киеву немецкие власти. Об этом 2 декабря сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Hans-Hermann Bühling Зенитная установка Gepard 1A2

Отмечается, что производитель передаст киевскому режиму семь названных ЗСУ из своих запасов, и в данный момент концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ремонтирует их для того, чтобы весной их получили боевики ВСУ.

Также указывается, что власти ФРГ рассчитывают на то, что смогут поставить боеприпасы к ним, однако на данные момент снаряды калибра 35 мм являются дефицитными.

«Хотя их запасы всё еще имеются по всему миру, большинство из них было произведено в Швейцарии. Однако правительство Швейцарии хочет сохранить нейтралитет и поэтому не выдает лицензий на экспорт», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что Германия поставила киевскому режиму три танковых мостоукладчика Biber и восемь надводных беспилотных летательных аппаратов.