Москва, 2 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян проведут встречу глав правительств двух государств, сообщила 2 декабря пресс-служба российского кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«5 декабря 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян проведут 27-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в формате видеоконференции», — говорится в сообщении российской пресс-службы.

Стороны, как ожидается, обсудят широкий круг вопросов развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в различных сферах. На повестке встречи — реализация крупных совместных проектов, углубление торгово-экономического партнерства на фоне геополитической напряженности.

По итогам встречи главы правительств России и Китая примут совместное коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн выступил за более тесное энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем.

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