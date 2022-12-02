Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. За год состоялось 73 взаимных визита региональных администраций России и Узбекистана, заявил 2 декабря узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов на третьем заседании совместной комиссии уровня глав правительств в Самарканде.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

Абдулла Арипов «Считаем важным продолжить такую практику».

Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер-министр Михаил Мишустин провёл с Ариповым в Узбекистане 1 декабря встречу, посвящённую совместной работе в сфере энергетики. Сегодня он заявил, что РФ считает важной работу с дружественными странами, к которым относится Узбекистан.