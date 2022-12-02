Мелитополь, 2 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Программное обеспечение, позволяющее легче уничтожать ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, используемых боевиками ВСУ, получили подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 2 декабря сообщил журналистам командир подразделения ПВО ВС РФ, которое базируется на запорожском направлении.

Mil.ru ПВО в действии

«На начальном этапе мы не понимали, что это такое (снаряды для РСЗО HIMARS. — прим. ред.), то сейчас уже свободно работаем по HIMARS… прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели», — сказал он.

Также командир российского подразделения уточнил, что после этого ПВО ВС РФ свободно видят и наблюдают такие снаряды, а также ведут их уничтожение без каких-либо трудностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район города Донецка (ДНР) из РСЗО «Град».