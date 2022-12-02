Москва, 2 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в России ухудшается, и в этой связи важно своевременно вакцинироваться от него. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NIAID Прививка от гриппа

«Возрастает заболеваемость [гриппом], поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что его слова нацелены на жителей тех субъектов РФ, где пока ещё не наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

При этом Мурашко напомнил, что иммунитет при вакцинации от гриппа формируется в течение трёх-четырёх недель.