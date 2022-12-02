Мадрид, 2 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Российские спецслужбы не рассматриваются в качестве отправителей взрывчатки в посольство Украины в Испании, как и по остальным адресам, куда были направлены посылки во взрывчаткой. Об этом заявили в полиции Мадрида.

Полиция

Всего в столице Испании было зафиксировано шесть случаев отправки пакетов с взрывными устройствами. В четырех из них подписи совпадают, однако это не дает повода усматривать в качестве их организатора какую-то специальную группу или российские спецслужбы, отметили в полиции.

«Полиция не видит никаких признаков того, что за этим стоит какая-то организованная группа, тем более, что это российские спецслужбы», — передает телеканал Sexta.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории посольства Украины в Испании произошёл 30 ноября. Взрывное устройство находилось в пакете, который был отправлен по почте лично послу.

В Мадриде в последние дни были зафиксированы подобные случаи со взрывчаткой, направленной посылках в министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос, в оружейную компанию Instalaza. Помимо этого, поступили сообщения о перехвате конверта с «пиротехническим веществом», направленного премьеру Испании Педро Санчесу. Была принудительно взорвана подозрительная посылка, отправленная в посольство США в Испании.