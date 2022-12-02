Москва, 2 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала поубавить «поверочный зуд» в отношении социальных объектов, школ, детсадов и поликлиник, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Удалось существенно снизить и сократить административную нагрузку на бизнес. Тем не менее из регионов поступают сигналы, что несмотря ни на что «проверочный зуд», к сожалению, продолжается», — сказала Матвиенко в ходе совещания в палате парламента со статс-секретарями — заместителями министров.

«Более того, воспользовавшись тем, что мораторий на проверки не коснулся социальных объектов, вся наша уважаемая армия контролеров переключилась на школы и детские сады, больницы, и теперь выносит им штрафы с удвоенной энергией», — указала Матвиенко.

То есть армия контролеров, по ее словам, «по сути отбирает у образовательных, социальных и иных учреждений часть средств, выделяемых из бюджета на их развитие, заставляя заниматься бумажной волокитой вместо того, чтобы они занимались основной своей деятельностью, воспитанием, образованием, лечением граждан».

«Я не упрощаю ситуацию; вообще запретить контроль, проверки — нет, конечно, нет», — пояснила Матвиенко.

Она также напомнила, что президент России Владимир Путин отмечал, что нет необходимости ходить и проверять всех подряд.

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