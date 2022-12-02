Будапешт, 2 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Будапешт намерен отстаивать свои национальные интересы в вопросе санкций в отношении поставок российского газа и ядерной энергетики России. Об этом 2 декабря в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Európa Pont Виктор Орбан

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«Для Венгрии это будет иметь трагические последствия, поэтому мы должны быть освобождены от такого решения», ― подчеркнул он.

Орбан также указал, что на переговорах в ЕС по этому вопросу Венгрия всегда достигала своих целей.

«Сейчас мы принимаем участие в этих дебатах [по девятому пакету санкций] с хорошими надеждами», ― сказал венгерский премьер-министр.

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При этом он добавил, что Венгрия «постоянно испытывает давление» со стороны других стран, именно поэтому правительство надеется заручиться поддержкой своих граждан в ходе продолжающихся национальных консультаций по вопросу о санкциях.

По словам премьер-министра, Венгрии не нужно опасаться, что возникнет дефицит поставок энергоносителей, но «зима обещает быть трудной».

Орбан также считает политику санкций в отношении России, которая была призвана повлияют на Россию и поспособствовать урегулированию ситуации на Украине, провальной.

«Политика санкций не достигла своей цели и была ошибочной», ― заявил премьер-министр Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что введение санкций не помогает Евросоюзу добиться мира на территории Украины.